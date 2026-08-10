Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

В результате атаки беспилотников на объекты в Нижнекамске погибли 13 человек

Фото: Артем Дергунов

Атака беспилотников в Нижнекамске унесла жизни семерых граждан Узбекистана. Об этом сообщило Генконсульство республики в Казани.

— 10 августа текущего года на ряд объектов, расположенных в городе Нижнекамске Республики Татарстан, было совершено нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов, — сообщает ведомство.

Генконсульство держит на контроле ситуацию и взаимодействует со следственными органами для выяснения всех обстоятельств. После проведения экспертиз и оформления необходимых документов тела погибших узбекистанцев отправят на родину.

Всего, по информации правоохранительных органов Татарстана, погибли 13 человек, еще 39 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что власти Татарстана утвердили выплаты пострадавшим при атаке беспилотников в Нижнекамске. Семьи погибших получат до 2 млн рублей, а родственники раненых — до 600 тыс. рублей.



Вадим Вахрушев