«Cейчас точно не до похорон»: власти Нижнекамска ждут завершения оценки ситуации СК

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Следственного комитета

Вопрос об организации похорон погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск сейчас преждевременен, так как на месте ЧП работает оперативно-следственная группа и изучает обстоятельства налета. До окончания ее работы местные власти не могут предпринимать дальнейшие шаги, сообщила «Реальному времени» заместитель мэра по социальным вопросам Нижнекамска Марина Камелина.

— Cейчас точно не до похорон, — сказала она, добавив, что все процессуальные решения находятся в компетенции Следственного комитета. Оперативно-следственная группа начала работать на месте происшествия, ожидается прибытие дополнительных специалистов со всей республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент угроза атаки в Нижнекамске снята. Местные власти сосредоточили усилия на помощи пострадавшим. «В городе развернут пункт временного размещения (на базе лицея №3 им. А.С. Пушкина, — прим. ред.). В больницу Нижнекамска едут врачи из Набережных Челнов, Казани. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, работают психологи»,— рассказала Марина Камелина.

Власти Нижнекамска ожидают завершения оценки ситуации следственными органами, после чего с официальным заявлением выступит оперативный штаб республики. После этого местные власти обещают провести брифинг для прессы.

Сегодня утром Нижнекамск подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. По информации на 13.00, погибло 13 человек, среди них есть один ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана. 75 человек пострадали. В связи с этим в Татарстане объявлен траур по погибшим. Раис Татарстана провел оперативное совещание с премьер-министром РТ и вице-премьерами. Даны поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим и оперативной ликвидации последствий атаки соответствующими службами.

По состоянию на 11:00 за помощью в пункт временного размещения обратились 93 человека. Здесь же пострадавшие могут оперативно подать заявление о повреждении имущества.

— По каждому обращению ведется индивидуальная работа: специалисты уточняют потребности каждой семьи. Тем нижнекамцам, чьи дома потребуют серьезного ремонта и не позволят вернуться домой сегодня вечером, город предоставит временное жилье. Расселение на период восстановительных работ будет организовано силами муниципалитета, — сообщили в пресс-службе города.

Луиза Игнатьева