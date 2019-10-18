В Казани откроется Евразийское отделение World Urban Parks

В Казани появится Евразийское отделение World Urban Parks. Соответствующее соглашение заключено в рамках пленарного заседания всемирного паркового конгресса World Urban Parks Congress-2019.

Руководителем филиала станет помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Данная инициатива призвана способствовать развитию городских парков и общественных пространств в странах СНГ. В состав Евразийского отделения войдут организации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Туркменистана и Узбекистана», — передает ТАСС.

Евразийское отделение World Urban Parks в Казани будет заниматься разработкой лучших практик в области развития городских парков и общественных пространств. Также в их компетенцию будет входить создание образовательных программ и методических материалов.

Ранее сообщалось, что на Международном конгрессе World Urban Park Congress представили стратегию реки Казанки. Согласно ей, вдоль водохранилища появятся 12 новых парков и обновленные пешеходные и велосипедные маршруты на 60 км.