Список персон

Савельев Андрей Юрьевич

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Савельев Андрей Юрьевич
Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 2 июля 1979 года, Будапешт (Венгрия).

Образование:

Средняя школа № 9 г.Елабуга.
2001 год — Казанский Филиал Военного Артиллерийского Университета, командный факультет;

2012 год — Московский государственный индустриальный университет, юридический факультет;

2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет психологии;.

Трудовая деятельность:

Генеральный Директор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ»;

Руководитель комитета по обучению и сертификации (с февраля 2009 — декабрь 2014);

Руководитель комитета по СМИ и связям с общественностью (с февраля 2009 — декабрь 2014);
Президент НП " ГР РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Щапова, 25, офис 300
  • Телефон: (843) 500-00-26
  • Email: grt_info@mail.ru
  • Сайт: www.grrt.info

Дата последнего обновления: 03.08.2020

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