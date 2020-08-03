Савельев Андрей Юрьевич
Общая информация
Родился 2 июля 1979 года, Будапешт (Венгрия).
Образование:
Средняя школа № 9 г.Елабуга.
2001 год — Казанский Филиал Военного Артиллерийского Университета, командный факультет;
2012 год — Московский государственный индустриальный университет, юридический факультет;
2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет психологии;.
Трудовая деятельность:
Генеральный Директор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ»;
Руководитель комитета по обучению и сертификации (с февраля 2009 — декабрь 2014);
Руководитель комитета по СМИ и связям с общественностью (с февраля 2009 — декабрь 2014);
Президент НП " ГР РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Щапова, 25, офис 300
- Телефон: (843) 500-00-26
- Email: grt_info@mail.ru
- Сайт: www.grrt.info
Дата последнего обновления: 03.08.2020