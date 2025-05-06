Соцфонд назвал средний размер пенсии в России
Средний размер пенсии составил 23 175,17 рублей
Средний размер пенсии в России на начало 2025 года составил 23 175,17 рубля в месяц. Эти данные предоставил Социальный фонд России, о чем сообщило РИА «Новости».
На 1 января 2025 года в системе Соцфонда было зарегистрировано более 41 млн пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 33,3 млн человека, по инвалидности — 2,1 млн, а по потере кормильца — 1,4 млн.
Напомним, что российское правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.
Основной задачей стратегии стало повышение пенсионного обеспечения. Так, с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год: с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.
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