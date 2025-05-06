В День Победы россиян ждет холодная погода с дождями, теплее будет только в Сибири

Фото: Максим Платонов

В России на 9 мая ожидается холодная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

В Москве температура в ночь на 9 мая будет колебаться от 0 до 5 градусов, а днем поднимется до 8–13 градусов.

— Утром во время парада Победы температура будет держаться в диапазоне от 5 до 9 градусов, — уточнил Вильфанд. В Тверской, Ивановской и других соседних областях прогнозируется такая же погода.

В Ленинградской области будет еще холоднее: ночью температура опустится от -2 до +3 градусов, а днем составит 6–11 градусов. Здесь также ожидаются дождь и мокрый снег, но сильных осадков не предсказывается.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В Центральном Черноземье, включая Курскую и Воронежскую области, ночью температура будет от 1 до 6 градусов, а днем поднимется до 11–16 градусов с кратковременными дождями. В целом, температура в Центральном федеральном округе на 5-6 градусов ниже нормы.

На юге Приволжского округа ночные температуры будут колебаться от 5 до 10 градусов, а дневные — от 14 до 19 градусов. В юго-западной Сибири, включая Томскую и Омскую области, ожидается более теплая погода: ночью 7–12 градусов, днем 20–25 градусов.

В то же время на юго-востоке Сибири, включая Красноярский край и Туву, температура будет ниже: ночью 2–7 градусов, днем 15–20 с кратковременными дождями. В Приморском крае и на юге Хабаровского края ожидается теплее: ночью 3–8 градусов, днем 13–18 без осадков.



Анастасия Фартыгина