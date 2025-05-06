«КОС-Синтез» начинает финальную серию со «Спартаком» двумя матчами в Казани

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» проведет два матча в Казани против волгоградского «Спартака» в рамках финала плей-офф чемпионата России по водному поло. В прошлом сезоне команды также встречались в финальной серии чемпионата России.

Игры пройдут 6 и 7 мая в плавательном бассейне «Оргсинтез». В прямом эфире матчи покажут на телеканале ТНВ в 18.30 по московскому времени.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«КОС-Синтез» в полуфинале победил в трехматчевом противостоянии «Восток» — 3:0. «Спартак» на пути в финал одолел астраханское «Динамо» с общим счетом 3:1.

В прошлом розыгрыше чемпионата России команды также встречались в финале плей-офф. Тогда «КОС-Синтез» уверенно переиграл волгоградцев и завоевал чемпионский титул. В нынешнем сезоне в рамках регулярного чемпионата команды встречались шесть раз, казанцы победили в четырех из них.

Зульфат Шафигуллин