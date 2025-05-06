«В будущем году — побежим снова»

Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные столица Татарстана превратилась в международный центр бега: в Казани состоялся 11-й по счету (после возрождения старта в 2015 году) Казанский марафон. Общее число участников всех забегов — на 3, 10, 21,1 км, а также 42,2 км и детского — превысило 37 тыс. человек.

В числе тех, кто не усидел дома и отправился покорять самую длинную дистанцию — в 42,2 км, были и сотрудники Группы ТАИФ. Полную марафонскую дистанцию пытались взять более 9 тыс. человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нужно понимать: есть марафоны, которые проходят по асфальту, — 10 км, полумарафон — 21,1, и сам марафон, 42,2, а еще есть «ультра», что проходят по пересеченной местности. Там я участвовал — и 85 км, и 60, и 40 бежал. Но вот такой марафон для меня первый, — поделился впечатлениями заместитель начальника цеха №11 Завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Марат Файзрахманов и добавил: — Очень рад, что получилось финишировать, пройдя всю дистанцию. И с достаточно неплохим временем (3 часа 10 минут 18 секунд, — прим. ред.). Если разложить, получается примерно по 4 минуты 30 секунд на километр. Сначала показалось, что могу бежать быстрее, и поднажал, но на 26-м километре начал падать темп. Но я дошел до финиша. Ошибки учту, и на будущий год снова надо пробовать. Хочу выбежать из трех часов — это такое гроссмейстерское время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Где-то рядом преодолевал дистанцию специалист по корпоративному управлению и РЦБ КУСиИ АО «ТАИФ» Альберт Кавиев.

— Мне это просто очень нравится. Спорт в целом и бег особенно. Участвую в разных стартах: в Альметьевске, в Набережных Челнах, в «Гонке героев». Этот Казанский марафон для меня уже пятый по счету — юбилейный, — отметил он в интервью «Реальному времени». — Решение стартовать принял сам. В прошлом году из-за травмы пришлось пропустить старт, в этом решил обязательно участвовать. Прошел всю дистанцию. Результат — средний. Но я же не за результатом бегу, а для удовольствия. И в будущем году — снова побегу.