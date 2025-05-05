Куба планирует ввести повсеместную оплату картами «Мир»

Фото: Михаил Захаров

Власти Кубы работают над улучшением условий для туристов из России. Министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что в 2024 году Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, передает РИА «Новости».

В ходе Международной туристической ярмарки FITCuba 2025 министр подчеркнул намерение страны привлекать больше гостей, предлагая новые виды отдыха. Он отметил, что Куба известна прекрасными пляжами, но намерена разнообразить туристический потенциал, популяризируя природный, исторический, культурно-образовательный и медицинский туризм среди путешественников.

Гарсиа Гранда также обратил внимание на вопросы платежей, актуальные для российских туристов. Сейчас карты «Мир» принимают около 20 тыс. гостиниц и торговых точек на Кубе. Однако вскоре отечественный «пластик» будет работать повсеместно. Министр подчеркнул, что все объекты будут обязаны принимать карты «Мир».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, одной из задач по повышению привлекательности направления для туристов из России Гарсиа Гранда обозначил обучение гидов русскому языку.

Рената Валеева