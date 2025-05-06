В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за режима «Беспилотная опасность»

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявлением режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана. Об этом сообщили в Росавиации.

Режим начал действовать с 06.36, информация об этом была распространена через приложение МЧС.

скриншот приложения МЧС

Ограничения, введенные с 05.40 мск, также затронули аэропорт Нижнекамска (Бегишево). На данный момент известно о задержке трех рейсов, в том числе вылетающих из Казани в Москву, Усинск и Стамбул.