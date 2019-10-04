Валентина Матвиенко: «Льготы — это инвестиции государства, а не преференции для избранных!»

Спикер Совфеда ответила на просьбы о налоговых послаблениях и критику межбюджетных отношений регионов с Москвой

«Хватит позорить на всю страну Мордовию, Кострому и Хакасию за то, что их долги приблизились к их годовым бюджетам. Хакасия добывает дохода на 250 млрд рублей, а оставляет у себя в бюджете 21 миллиард. Достало!» — негодовал сегодня на парламентских слушаниях в Совете Федерации спикер хакасского парламента Владимир Штыгашев, критикуя межбюджетные отношения регионов с федеральным центром. На ежегодные бюджетные слушания под председательством Валентины Матвиенко в Москву съехались первые лица 80 субъектов России. О том, что сулит Татарстану продление реструктуризации госдолга до 2029 года, какие финансовые обязательства заберет федеральный бюджет в качестве компенсации выпадающих доходов от обнуления налога на движимое имущество и как спикер Совфеда отреагировала на выпады Хакасии, — в материале «Реального времени».

Вычеркнем пять регионов из федеральных программ



Главный финансовый документ страны — федеральный бюджет на 2020—2022 годы — подвергся сегодня мягкой и осторожной критике представителей регионов, приехавших все как один по команде Валентины Матвиенко на традиционные парламентские слушания в Совет Федерации.

Приветствуя почтенную аудиторию, она сообщила, что в зале присутствуют 285 человек, представители 80 регионов страны, которые заняли места даже на балконе зала.

— Полный аншлаг! А те пять регионов, которые не приехали, могут дорого поплатиться за свою опрометчивость. Давайте посмотрим, кто из пяти субъектов не смог приехать, кому неинтересно, и вычеркнем их из федеральных программ развития, — пригрозила она, но называть поименно прогульщиков в зале не стали, пощадили на старте очередного политического сезона.

Татарстан, к слову, был представлен парламентской делегацией, в состав которой вошел глава бюджетного комитета Леонид Якунин.

О детях-сиротах: «Задайте себе вопрос — где они живут?»

Открывая слушания, Валентина Матвиенко подчеркнула, что главный финансовый документ страны является инструментом развития России, важную роль играют регионы, и от их успешности зависит ее экономическое процветание. И надо сказать, что в ходе дальнейших горячих дебатов представители регионов «на своей шкуре» почувствовали, что это не пустые слова и не дежурная реплика Матвиенко.

Спикер Совфеда действительно придерживалась курса на защиту интересов регионов, позволив лишь в самом конце трехчасовой встречи высказать привычный московский упрек в том, что регионы должны не только все время просить субсидий и помощи у Минфина РФ, но и «наращивать доходную базу», и резервы к этому есть. На фоне непробиваемого и молчаливого министра финансов Антона Силуанова спикер верхней палаты выглядела «человечным политиком», когда не раз указывала Минфину выделить отдельной строкой 4 млрд рублей на реконструкцию 30 детских театров в стране или когда произносила эмоциональный спич о детях-сиротах, которых никак не могут обеспечить жильем после выхода из детских домов.

— Да, задайте себе вопрос — где они живут? Становятся бомжами? В этом году эту тему надо закрыть системно! — призывала она к ответственности Антона Силуанова, убеждая в том, что регионы не могут самостоятельно справиться с этой нагрузкой.

Регионам отсрочат выплату долгов до 2029 года

Перед выступлением приглашенного министра финансов РФ Валентина Матвиенко перечислила наиболее уязвимые места в конструкции главного финансового документа, и в этом прослеживалось ее желание помочь регионам выжать максимум возможностей для пополнения их бюджетов.

— Особое внимание вызывает проблема сбалансированности региональных бюджетов, — отметила она, призвав финансовые органы задуматься над более справедливой системой распределения трансфертов дотационным регионам. — Антон Германович, вы, похоже, остыли к концепции модельного бюджета при распределении дотаций регионам, учитывающих их доходы.

Матвиенко тут же перешла к проблеме долгов регионов, которые, по ее словам, составляют 2 трлн рублей. Несмотря на проведенную реструктуризацию бюджетных долгов, у 18 субъектов они продолжают расти, притом что с будущего года эти субъекты должны начать возвращать деньги в сумме от 1 до 3 млрд рублей, отметила спикер СФ. Заметив, что сидящие в зале затаили дыхание, Матвиенко предложила смягчить режим возврата с тем, чтобы «не вымывать деньги из региональных бюджетов» и направлять их на развитие.

Отвечая на поставленный таким образом вопрос, Антон Силуанов сообщил, что обсуждается продление срока реструктуризации бюджетных долгов до 2029 года. То есть регионам дается отсрочка еще на 10 лет, но с условием того, что доходная база не должна сокращаться, а высвободившиеся средства будут реинвестированы в инвестиционные проекты. Напомним, что госдолг РТ на 1 сентября 2018 года составлял 94,9 млрд рублей, из них кредиты из федерального бюджета — 84,9 миллиарда. Понятно, что регионы восприняли эту инициативу на ура, но глава Тверской области Голубев увидел угрозу исполнения «голубой мечты» в новых правилах по определению налоговой доходности регионов в изданном августовском постановлении правительства РФ №1099:

— По итогам 2018-го объем доходов у нас увеличится на 12,6%, но из-за высокой доходной базы мы можем оказаться в этом году ниже уровня 2018 года. Это не должно быть основанием для отказа в продлении режима реструктуризации, — настаивал он.

Льготы бизнесу неоправданны

Зато регионы порадовали тем, что им будут компенсировать выпадающие доходы в связи с обнулением налога на движимое имущество. Как известно, Татарстан ежегодно теряет около 18 млрд рублей от того, что крупный бизнес перестает платить налог на имущество по ставке 2,2%, которым облагается техника и оборудование для модернизации производства. Антон Силуанов считает эту меру оправданной, иначе бизнес перестанет обновлять производство.

— Губернатор Санкт-Петербурга мне написал, что бюджет теряет 13,5 млрд, — заметила Матвиенко по этому поводу. — Освободили все движимое имущество и сами не понимаем почему. Надо навести порядок, — потребовала она.

Не видит она результатов льготирования и по нефтяникам. Несмотря на почти двукратное увеличение за последние пять лет налоговых льгот, предоставляемых нефтяным компаниям, в России не наблюдается «ни прироста инвестиций, ни снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования», заявила председатель Совета Федерации. По ее словам, льготы должны применяться только в том случае, если они дают «реальную отдачу».

— Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дают реальную отдачу. Льготы — это инвестиции со стороны государства, а не преференции для «избранных», что часто происходит на практике,— подчеркнула спикер Совфеда.

Хакасию ждет комплексная налоговая проверка всех предприятий

Несмотря на обещанную рассрочку бюджетных долгов еще на десять лет, накопленные долги не давали покоя регионам. Спикер СФ признала, что экономическое развитие регионов различное и отстающих приходится тянуть федеральным министрам. За ними закреплено 10 экономически глубоко отстающих регионов из 85. Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра финансов, а кто находится на его попечении. «Забайкалье и Курганская область», — ответил он, на что Валентина Ивановна без иронии произнесла, что стоит ожидать расцвета.

— Мордовия, Кострома, Хакасия…. Эти регионы часто называются в этом зале из-за того, что их долги сравнялись с годовым бюджетом субъектов, — поднялся к микрофону спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев. — Хватит позорить эти субъекты на всю страну! Хакасия добывает дохода на 250 млрд рублей, а оставляет у себя в бюджете 21 миллиард. Достало! — в сердцах воскликнул он.

Спикер парламента решил «открыть всем глаза» и объяснить причину низкой бюджетной обеспеченности. По его словам, крупные промышленные предприятия региона, которые могли бы пополнять казну, «платят как маленькие пивные заводы», потому что входят в так называемые консолидированные группы налогоплательщиков (КГН). «Саяно-Шушенская ГЭС работает как 22 Днепрогэса, а платит как пивзавод. У нас добывается 30 млн тонн угля ежегодно, но угольные компании платят даже меньше пивзавода, оставляя после себя «лунный ландшафт», — не мог остановиться он от волнения. По его оценке, бюджет теряет от применения схем КГН 10—15 млрд рублей.

Валентина Матвиенко отреагировала жестко. В заключение заседания она подняла заместителя руководителя ФНС и поручила ему провести полную налоговую проверку всех налогоплательщиков Хакасии: «Надо разобраться, что происходит с налогами в регионе, и проверить слова спикера», — поручила она.

20 млрд для промышленности на всю страну?

Еще одной комплексной проверки по поручению Совета Федерации удостоится Федеральный фонд развития промышленности. Валентина Матвиенко призвала его руководство к ответу: почему на будущий год фонд получит из федерального бюджета всего 2,5 млрд рублей?

— Достаточно ли для всей страны? — удивилась она.

Глава фонда Роман Петруца пояснил, что капитал фонда составляет 100 млрд рублей, но 20 млрд рублей возвращается в корзину фонда от заемщиков. «Мы выходим на самофинансирование», — похвастался руководитель фонда.

— Всего 20 млрд рублей на всю страну? Вы знаете, как бы вас назвали промышленники? — упрекнула она его.

Но он спокойно объяснил, что запроса от промышленности на большие инвестиции просто нет. «Нам предлагают 100—200 млрд рублей, но такого объема проектов в стране нет», — заявил он. Валентина Матвиенко ужаснулась, но не отсутствию спроса, а пассивности главы фонда.

— Вы занимаете пассивную позицию наблюдателя и ждете, кто принесет проект. А вы должны их организовывать и потом уже помогать финансами, — критиковала она его подходы. — Вы ждете, кто окажется более пробивным, у нас непрозрачная система распределения займов. И пока вы не поднимите свои амбиции, этот микроскопический фонд с 20 млрд никому не нужен.

Сделав эмоциональное замечание, Матвиенко тут же поручила провести проверку деятельности фонда за последние два года.