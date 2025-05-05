В Набережных Челнах пожарные спасли женщину из горящей квартиры
В Набережных Челнах произошел пожар в пятиэтажном доме по адресу Хусаина Ямашева, 29. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти женщину, проживавшую в квартире, где произошло возгорание.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, горели вещи и мебель на кухне трехкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные спасли по лестничному маршу женщину 1955 года рождения, использовав маску спасаемого.
Пострадавшая с отравлением продуктами горения (кома 2—3 степеней) была госпитализирована в городскую больницу №2 Набережных Челнов.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание в микроволновой печи.
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