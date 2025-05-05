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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 6 мая

17:59, 05.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 6 мая
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 6 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар опустился на 0,42 рубля, евро — на 0,07 рубля, юань — на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,91 рубля;
  • евро — 92,91 рубля;
  • юань — 11,3 рубля.

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