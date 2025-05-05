Банк России опубликовал курс валют на вторник, 6 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 6 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар опустился на 0,42 рубля, евро — на 0,07 рубля, юань — на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,91 рубля;
- евро — 92,91 рубля;
- юань — 11,3 рубля.
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