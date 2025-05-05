«Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»

Уфимцы проиграли в пяти матчах серии

Фото: Динар Фатыхов

«Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина в 2025 году. В полуфинальной серии ярославская команда обыграла в пяти матчах «Салават Юлаев» — 4:1.

Решающей стала пятая игра в Ярославле, где хозяева победили уфимских хоккеистов со счетом 4:2. Дублями в составе победителей отличились Александр Радулов и Егор Сурин. У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Скотт Уилсон и Саша Хмелевский.

В финале «Локомотив» встретится с победителем пары «Трактор» — «Динамо» (Москва). Пока в другой полуфинальной серии ведет челябинская команда со счетом 3:1. Завтра команда Бенуа Гру может также выйти в следующий раунд.

«Локомотив» в третий раз вышел в финал Кубка Гагарина. Финальная серия в этом сезоне стартует 13 мая в Ярославле.

Зульфат Шафигуллин