Сегодня в Татарстане местами возможна гроза и до +25 градусов
Ожидается переменная облачность
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем временами дождь, местами возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, в восточных районах до +25 градусов.
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