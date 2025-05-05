В Единой лиге ВТБ назвали лучшего тренера сезона-2024/25

Фото: Динар Фатыхов

Хавьер Паскуаль, главный тренер баскетбольного клуба «Зенит», назван лучшим тренером сезона-2024/25 в Единой Лиге ВТБ. Под руководством испанского специалиста «Зенит» во второй раз в своей истории стал победителем регулярного чемпионата.

Петербуржцы одержали победу в 39 из 44 игр и установили новые клубные рекорды по количеству побед подряд (23) и по общему количеству побед в сезоне.

Хавьер Паскуаль возглавляет «Зенит» с 2020 года. За это время он привел команду к чемпионству в сезоне-2021/22 и ранее был удостоен звания лучшего тренера Лиги ВТБ. Он также дважды был главным тренером на Матче всех звезд (2021, 2024).

Стоит отметить, что на это звание претендовал и главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович. В сезоне-2022/23 под его руководством команда впервые стала чемпионом Единой лиги ВТБ и России.

Перасович трижды выбран главным тренером на Матч всех звезд (2022, 2023, 2024).

Рената Валеева