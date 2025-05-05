Мессенджер Skype официально закончил свою работу
Корпорация Microsoft отключила поддержку мессенджера Skype. Об этом сообщается при входе в приложение.
Теперь пользователей встречает такое сообщение: «Спасибо, что вы являетесь частью Скайпа» и «До свидания, Skype! Привет, Teams!»
Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года. У них есть возможность экспортировать свои данные или удалить их. Если никаких действий не будет предпринято до указанного срока, данные будут удалены автоматически.
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