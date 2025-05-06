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В Альметьевске в реке Степной Зай найден утонувший рыбак

08:24, 06.05.2025
В Альметьевске в реке Степной Зай найден утонувший рыбак
Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске, на улице Фатыха Карима, в реке Степной Зай было обнаружено тело мужчины. Спасатели ЗПСО № 7 извлекли его из воды и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительным данным, это тело принадлежит 26-летнему мужчине, который ушел на рыбалку 21 апреля 2025 года и не вернулся. Скорее всего, он упал с крутого берега и утонул.

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