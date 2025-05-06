В Альметьевске в реке Степной Зай найден утонувший рыбак

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске, на улице Фатыха Карима, в реке Степной Зай было обнаружено тело мужчины. Спасатели ЗПСО № 7 извлекли его из воды и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительным данным, это тело принадлежит 26-летнему мужчине, который ушел на рыбалку 21 апреля 2025 года и не вернулся. Скорее всего, он упал с крутого берега и утонул.