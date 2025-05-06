За ночь российская ПВО сбила и перехватила более 100 украинских беспилотников

Фото: Татьяна Демина

За ночь с 21.00 до 04.00 российская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Большая часть дронов была сбита над Брянской, Воронежской и Московской областями. В частности, над Брянской областью сбито 32 дрона, над Воронежской — 22, а над Московским регионом — 19.

Также уничтожены беспилотники в Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областях. Минобороны России подтвердило, что все цели были успешно сбиты.

Напомним, что правительство России разработало новые правила, которые помогут защитить аэропорты и железнодорожные станции от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Анастасия Фартыгина