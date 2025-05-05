Беленицкий: «УНИКС едет за реваншем в полуфинальной серии с ЦСКА»

Фото: Мария Зверева

В преддверии полуфинальной серии Winline Битвы чемпионов против ЦСКА форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился своим мнением о предстоящей борьбе, настрое команды и шансах на успех. Матчи в Москве пройдут 6 и 8 мая, напомнили в пресс-службе клуба.



— Все понимают важность этих игр и хотят победить. В прошлом году в финале УНИКС уступил ЦСКА, в «регулярке» этого сезона счет также сложился в пользу москвичей. Поэтому каждый из нас хочет отомстить и показать свою лучшую игру. Будем выкладываться на максимум и готовиться к победе, — сказал он.

Беленицкий заявил, что это будет реваншем за серию в прошлом году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После тяжелейшей семиматчевой серии с «Локомотивом-Кубань» в прошлом сезоне накопилась усталость. Кроме того, ЦСКА находился на подъеме, с приходом нового главного тренера изменился их стиль игры. Уверен, что сейчас мы лучше подготовлены, провели две хорошие замены и вышли на пик своей формы. Мы дадим настоящий бой, — заявил он.

Рената Валеева