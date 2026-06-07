В IATA предрекли банкротства лоукостеров

Военные действия ограничили движение по Ормузскому проливу, что сократило поставки авиатоплива и нарушило важные воздушные коридоры

Резкий рост цен на авиационное топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может привести к банкротству бюджетных авиакомпаний, заявил Уилли Уолш, глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в интервью Reuters.

По его словам, военные действия ограничили движение по Ормузскому проливу, что сократило поставки авиатоплива и нарушило важные воздушные коридоры, вынуждая перевозчиков делать дорогие объезды. Бюджетные авиакомпании оказались наиболее уязвимыми, так как у них нет высокорентабельных источников дохода, таких как премиальные классы, VIP-пассажиры и программы лояльности.

— К сожалению, я полагаю, что некоторым авиакомпаниям будет трудно пережить такие высокие цены на топливо, — отметил Уолш, добавив, что некоторые лоукостеры могут обанкротиться, а другие будут приобретены более крупными игроками.

Напряженная ситуация уже проявляется: в прошлом месяце обанкротилась американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines, и это, по мнению Уолша, не последнее подобное событие. Он также считает, что авиакомпании будут сокращать нерентабельные маршруты, чтобы защитить свою прибыль, и цены на авиабилеты, которые стремительно выросли с начала конфликта с Ираном, в ближайшем будущем вряд ли снизятся.

Тем не менее Уолш не считает, что модель лоукостеров устарела. Он привел в пример успешные результаты Ryanair в Европе. Однако в апреле этот ирландский лоукостер сообщил о закрытии своей базы в аэропорту Берлина.

Конфликт с Ираном также нарушил транспортные потоки через ключевые ближневосточные хабы, такие как Дубай, Доха и Абу-Даби, создавая серьезные проблемы для авиакомпаний Персидского залива, включая Emirates, Qatar Airways и Etihad. Уолш предположил, что, несмотря на текущие сложности, конфликт не приведет к непоправимым последствиям для региона как авиационного узла, и как только ситуация стабилизируется, авиакомпании Персидского залива вернут свои позиции на рынке.

Дополнительно, по его словам, ситуацию усугубляют медленные темпы поставок новых самолетов от Boeing и Airbus, а также задержки с поставками двигателей. По его оценкам, сбои в цепочке поставок обошлись авиакомпаниям в сумму около 11 миллиардов долларов в прошлом году.

— Мы разочарованы тем, что они не ускоряют процесс и не разделяют те же трудности, что и авиационная отрасль, — добавил Уолш.

Ранее сообщалось, что ФНС подало иск о банкротстве скандального Urban University на 57,1 млн рублей.

Никита Егоров