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Мишустин: «Справедливая конкуренция должна способствовать развитию предпринимательской инициативы»

17:37, 11.06.2026

Для предотвращения необоснованного роста цен на продукты питания проводится мониторинг всей цепочки поставок

Мишустин: «Справедливая конкуренция должна способствовать развитию предпринимательской инициативы»
Фото: взято с сайта government.ru

Государство осуществляет системную работу в нескольких направлениях, чтобы развивать конкуренцию, в частности увеличивает доступность товаров и услуг для населения и бизнеса, контролирует деятельность естественных монополий, выявляет и пресекает картельные соглашения и поддерживает добросовестных предпринимателей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании.

    Особое внимание в стране, по его словам, уделяется ценам на социально важные товары и лекарства. Для предотвращения необоснованного роста цен на продукты питания осуществляется мониторинг всей цепочки поставок — от производителей до торговых сетей. Это позволяет выявлять ненужных посредников и повышать прозрачность ценообразования.

    Цены на жизненно важные и необходимые лекарства также находятся под постоянным контролем. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, ассортимент таких медикаментов в больницах и аптеках напрямую влияет на качество медицинской помощи и здоровье миллионов людей. В 2025 году благодаря принятым мерам удалось снизить стоимость более 700 таких препаратов.

    — Справедливая конкуренция должна способствовать укреплению отечественной экономики и развитию предпринимательской инициативы, что, в свою очередь, повысит доступность товаров и услуг для граждан, — подчеркнул Михаил Мишустин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии определенной инвестиционной сдержанности в стране.

    Никита Егоров

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