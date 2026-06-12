С начала года грузооборот морских портов в России вырос на 3,7%

Уменьшились лишь перевалки контейнеров

Фото: Динар Фатыхов

За первые пять месяцев грузооборот морских портов России достиг 369,63 млн тонн, что на 3,7% больше прошлогодних результатов — сообщает телеграм-канал «Морцентра».

Перевалка сухих грузов выросла на 6,1% и составила 182,14 млн тонн, а наливных — увеличилась на 1,5% до 187,49 млн тонн.

Рост перевалки зафиксирован в большинстве морских бассейнов страны. Наиболее заметный прирост отмечен в Каспийском бассейне — сразу на 51,7%. Также выросли показатели и в Арктическом бассейне (+14,2%), а также в Дальневосточном бассейне, где объем перевалки сократился на 4,7%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

При этом заметно небольшое снижение в сегменте контейнерных перевозок: перевалка контейнеров уменьшилась на 0,8% и достигла 2,289 млн TEU.

Напомним, что недавно российское правительство приняло новое постановление, разрешающее использование судов под иностранным флагом во внутренних водах страны при отсутствии необходимых отечественных мощностей.



Ильназ Юсупов