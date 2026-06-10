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Завод минеральной воды «Хан-Су» в Татарстане выставили на продажу за 165 млн рублей

12:53, 10.06.2026

У предприятия есть действующие разрешительные документы и сертификаты, включая «Халяль»

Завод минеральной воды «Хан-Су» в Татарстане выставили на продажу за 165 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

В Татарстане на продажу выставлен завод минеральной воды «Хан-Су», расположенный в селе Черемшан Черемшанского района. Стоимость объекта составляет 165 млн рублей. В сделку входит весь имущественный комплекс предприятия, включая оборудование, скважину, земельные участки и права на товарный знак.

Основой производства является скважина глубиной 95 метров с дебетом 20 кубометров в сутки. Вода относится к лечебно-столовым минеральным водам и по составу близка к известным маркам этого сегмента. Лицензия на добычу действует до 2043 года, что обеспечивает долгосрочную работу предприятия.

У предприятия есть заключение специалистов Минздрава России, подтверждающее свойства воды, а также действующие разрешительные документы и сертификаты, включая «Халяль». Напомним, что ранее на продажу в интернете выставили хостел в центре Казани — цена составила 3 млн рублей.

Наталья Жирнова

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