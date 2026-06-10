Каждое третье новое фермерское хозяйство в ПФО открывает женщина

С января 2025 года по май 2026 года в округе было создано почти 5 тысяч новых агробизнесов

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года в Приволжском федеральном округе появилось около 1,6 тысячи новых сельскохозяйственных предприятий. Такие данные ко Дню фермера представили аналитики «Россельхозбанка». Большинство новых хозяйств зарегистрированы как крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели.

С января 2025 года по май 2026 года в округе было создано почти 5 тысяч новых агробизнесов. Чаще всего начинающие фермеры выбирают выращивание зерновых культур. Также популярны смешанное сельское хозяйство, разведение мясного и молочного скота.

По данным исследования, почти каждый третий новый фермер в ПФО — женщина. Их доля среди новых предпринимателей в сельском хозяйстве составляет около 29%. Чаще всего женщины открывают бизнес в сфере выращивания рассады, цветов и птицеводства.



Реальное время / realnoevremya.ru

Лидером по числу новых аграриев стал Башкортостан, где с начала 2025 года зарегистрировали 1 562 новых хозяйства. В число регионов-лидеров также вошли Оренбургская область, Татарстан, у которого 485 новых фермерских хозяйств, Саратовская и Самарская области.

Аналитики отмечают, что число новых фермерских хозяйств продолжает расти. Только в мае 2026 года в ПФО появилось 431 новое сельскохозяйственное предприятие. По мнению экспертов, это способствует развитию сельской экономики и созданию новых рабочих мест.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким заявила, что женщины, воспитывающие детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 27 093 рубля.

Наталья Жирнова