На аудит влияния креативных индустрий на экономику Татарстана направили 1,7 млн рублей

Исследование должно охватить все муниципальные районы республики, включая сельские поселения и площадки для развития

Фото: Динар Фатыхов

На аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику Татарстана направили 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исследование должно охватить все муниципальные районы республики, включая сельские поселения и площадки для развития. Исполнителю предстоит проанализировать все 16 креативных индустрий: народные промыслы, арт‑индустрию, культурное наследие, отдых и развлечения, моду (включая ювелирное дело), книжное дело, исполнительские искусства, кино и телевидение, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, рекламу и пиар, дизайн, архитектуру и урбанистику, гастрономию, музыку.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В числе поставленных задач:

выявить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте;

выявить динамику выручки и прибыли организаций креативных индустрий и сравнение с выручкой и прибылью организаций в целом по региону;

выявить долю оборота организаций креативных индустрий в общем обороте организаций региона;

провести сравнение динамики оборота организаций креативных индустрий с общим оборотом организаций региона;

выявить долю занятых в креативных индустриях в общей численности занятых в регионе;

определить динамику среднемесячной начисленной заработной платы в креативных индустриях и сравнение со средней заработной платой в целом по региону;

определить динамику занятых в креативных индустриях и сравнение с общей численностью занятых в регионе;

определить динамику численности субъектов малого и среднего предпринимательства в креативных индустриях и сравнение с динамикой численности субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по региону;

выявить ключевые драйверы и барьеры, влияющие на формирование и масштабирование креативных индустрий в Татарстане;

провести анализ мер государственной поддержки, оказываемых субъектам креативных индустрий институтами развития и органами власти.

Срок оказания услуг — до 7 сентября. Заказчиком выступает Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана.

Два месяца назад Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани официально включили в перечень объектов инфраструктуры поддержки креативных индустрий Татарстана. Он стал первым объектом в этом списке.

Галия Гарифуллина