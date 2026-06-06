На аудит влияния креативных индустрий на экономику Татарстана направили 1,7 млн рублей
Исследование должно охватить все муниципальные районы республики, включая сельские поселения и площадки для развития
На аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику Татарстана направили 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Исследование должно охватить все муниципальные районы республики, включая сельские поселения и площадки для развития. Исполнителю предстоит проанализировать все 16 креативных индустрий: народные промыслы, арт‑индустрию, культурное наследие, отдых и развлечения, моду (включая ювелирное дело), книжное дело, исполнительские искусства, кино и телевидение, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, рекламу и пиар, дизайн, архитектуру и урбанистику, гастрономию, музыку.
В числе поставленных задач:
- выявить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте;
- выявить динамику выручки и прибыли организаций креативных индустрий и сравнение с выручкой и прибылью организаций в целом по региону;
- выявить долю оборота организаций креативных индустрий в общем обороте организаций региона;
- провести сравнение динамики оборота организаций креативных индустрий с общим оборотом организаций региона;
- выявить долю занятых в креативных индустриях в общей численности занятых в регионе;
- определить динамику среднемесячной начисленной заработной платы в креативных индустриях и сравнение со средней заработной платой в целом по региону;
- определить динамику занятых в креативных индустриях и сравнение с общей численностью занятых в регионе;
- определить динамику численности субъектов малого и среднего предпринимательства в креативных индустриях и сравнение с динамикой численности субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по региону;
- выявить ключевые драйверы и барьеры, влияющие на формирование и масштабирование креативных индустрий в Татарстане;
- провести анализ мер государственной поддержки, оказываемых субъектам креативных индустрий институтами развития и органами власти.
Срок оказания услуг — до 7 сентября. Заказчиком выступает Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана.
Два месяца назад Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани официально включили в перечень объектов инфраструктуры поддержки креативных индустрий Татарстана. Он стал первым объектом в этом списке.
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