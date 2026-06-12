Объем финансирования проекта «Цифровая бухгалтерия» в Казани увеличился до 2,7 млрд рублей

Городская администрация продлила программу, которую запустили в 2020 году, еще на два года

Фото: Максим Платонов

Для муниципальной программы «Цифровая трансформация бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани» продлили срок реализации до 2028 года. Соответствующее постановление подписал руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.



Программа действует с 2022 года и направлена на перевод бухгалтерских процессов в цифровой формат, а также на создание единой системы учета для муниципальных учреждений. Ее реализацией занимается Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани.

На выполнение программы в 2022—2028 годах предусмотрено 2,76 млрд рублей из городского бюджета. В 2026 году на эти цели направят 384,7 млн рублей, в 2027 году — 384,8 млн рублей, в 2028 году — 385 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа является частью проекта «Цифровая бухгалтерия», который реализуется в Казани с 2020 года. Он предусматривает внедрение современных цифровых технологий, электронного документооборота и единых стандартов ведения бухгалтерского учета.

Планируется, что к 2028 году централизованным бухгалтерским обслуживанием будут охвачены 596 муниципальных учреждений города. Кроме того, все бухгалтерские услуги должны перейти в электронный формат. Ожидается, что цифровизация поможет сделать бухгалтерский учет более прозрачным и точным, ускорить подготовку отчетности, сократить использование бумажных документов и повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Напомним, что Татарстан первым внедрит полную цифровую интеграцию данных об объектах наследия. Планами по цифровизации в марте делился глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Наталья Жирнова