Объем финансирования проекта «Цифровая бухгалтерия» в Казани увеличился до 2,7 млрд рублей
Городская администрация продлила программу, которую запустили в 2020 году, еще на два года
Для муниципальной программы «Цифровая трансформация бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани» продлили срок реализации до 2028 года. Соответствующее постановление подписал руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.
Программа действует с 2022 года и направлена на перевод бухгалтерских процессов в цифровой формат, а также на создание единой системы учета для муниципальных учреждений. Ее реализацией занимается Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани.
На выполнение программы в 2022—2028 годах предусмотрено 2,76 млрд рублей из городского бюджета. В 2026 году на эти цели направят 384,7 млн рублей, в 2027 году — 384,8 млн рублей, в 2028 году — 385 млн рублей.
Программа является частью проекта «Цифровая бухгалтерия», который реализуется в Казани с 2020 года. Он предусматривает внедрение современных цифровых технологий, электронного документооборота и единых стандартов ведения бухгалтерского учета.
Планируется, что к 2028 году централизованным бухгалтерским обслуживанием будут охвачены 596 муниципальных учреждений города. Кроме того, все бухгалтерские услуги должны перейти в электронный формат. Ожидается, что цифровизация поможет сделать бухгалтерский учет более прозрачным и точным, ускорить подготовку отчетности, сократить использование бумажных документов и повысить эффективность расходования бюджетных средств.
Напомним, что Татарстан первым внедрит полную цифровую интеграцию данных об объектах наследия. Планами по цифровизации в марте делился глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.
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