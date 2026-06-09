«Заинтересованности у меня не было»: бывший ВИП-антимонопольщик Яфизов частично признал вину

В Казани стартовал суд над экс-заместителем главы Управления ФАС в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение по делу о превышении полномочий с выдачей незаконных предписаний Минэкологии Татарстана по результатам аукционов на право разработки недр в Елабужском районе с ущербом бюджету в 146 млн рублей. Обвиняемый Алмаз Яфизов, бывший замруководителя регионального УФАС, заявил — признает обвинение по части 1, а не вменяемую часть 3 статьи 286 УК РФ, сообщает из суда журналист «Реального времени».

На заседание подсудимый пришел со своим адвокатом Айдаром Гилязовым. Лицо прикрыл медицинской маской — с учетом интереса журналистов к процессу. Чтобы огласить обвинение в адрес бывшего антимонопольщика, гособвинителю Михаилу Житлову понадобилось примерно полчаса. При этом в фабуле инкриминируемых Яфизову действий звучали его неоднократные неформальные встречи в Surf Coffee с Эльдаром Менишевым, гендиректором АО «ИНТЕФ» («Инновационные технологии и финансы»).

От Менишева обвиняемый, по версии силовиков, узнавал о проводимых тендерах, в которых участвовала, но не побеждала данная фирма, после чего инициировал отмену аукционов с указанием организатору торгов — Минэкологии на вскрытые в жалобах ИНТЕФа нарушения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 20 февраля 2025 года тот же райсуд санкционировал арест Алмаза Яфизова по делу о превышении полномочий, возбужденному в УФСБ по Татарстану.

По версии следователей УФСБ по Татарстану, таким образом Яфизов в интересах Менишева добивался исключения одних участников аукциона с целью создания преимущества другим, но в результате Минэкологии РТ в 2023—2024 годах дважды не смогло заключить с фирмами-победителями контракт на разработку недр на песчаном карьере «Елабужский», а бюджет не получил 146 млн рублей, включая налоги. Помимо прочего, это повлекло ограничение конкуренции и дискредитацию деятельности ФАС.

20 февраля 2025-го по этому делу Алмаза Яфизова заключили под стражу, впоследствии перевели под домашний арест, а перед направлением дела в суд не стали продлевать эту меру пресечения. В данный момент у обвиняемого — подписка о невыезде.

На следующем заседании суд намерен допросить представителя потерпевшего министерства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вопрос судьи о признании вины он сообщил следующее:

— Вину признаю частично. А именно — никакой личной, корыстной заинтересованности у меня не было, признаю по части 1 статьи 286 УК РФ.

На следующем заседании суд планирует допросить представителя потерпевшего Министерства экологии.

О деталях дела с решениями арбитражных судов «Реальное время» рассказывало еще на старте следствия.