Эксперт Дорошенко предрек развитие «умных» бань в Казани

В таких парных автоматические ассистенты будут регулировать все процессы, а управляющие только забирать полотенце, посуду

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие 5—10 лет в Казани и в Татарстане в целом продолжит увеличиваться количество бань и будут меняться форматы мест для парения. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился банный эксперт — сооснователь банного комплекса Forest, вице-чемпион Международного кубка по парению — 2016 Виталий Дорошенко.

— Со временем будут меняться форматы бань, расширяться их количество, становясь доступнее для населения. Если раньше баня была доступна очень маленькому количеству людей, была дорогой, то сейчас сегмент стал более массовым, — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что на фоне распространения доступных в ценовом сегменте бань увеличится и спрос.

— Можно заходить, расширяться в разные сегменты, например в эконом, где человек отдаст за отдых до 3 тыс. рублей и 6 тыс. — с процедурами. Еще на фоне цифровизации будут развиваться «умные» парные, они уже есть, управляются голосовым помощником. Причем яндекс-ассистент регулирует все процессы, даже пар, включает ароматы, дождь и так далее. В таких парных будут только двое управляющих, забирающих полотенца, посуду, — считает Дорошенко.

Подробнее о том, сколько стоит запустить банный комплекс, в чем заключается сложность ведения данного бизнеса, какова заполняемость бань, за какой срок окупается такой проект и не создают ли конкуренцию «парным» термальные комплексы и арендодатели частных домов, Дорошенко рассказал в интервью «Реальному времени».

Никита Егоров