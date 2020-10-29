Список персон

Камалова Венера Айдаровна

Гос. ведомства
Камалова Венера Айдаровна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 4 апреля 1986 года.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

2005-2008 гг. — юрисконсульт ООО «Первая Лизинговая Компания» и в ООО «Юридическое агентство «Оптимум».
2008-2010 гг. — заместитель директора (бизнес) ООО «Юридическое агентство «Оптимум», г. Казань.
2010-2011 гг. — директор ООО «Юридическое агентство «Оптимум», г. Казань.
2011-2013 гг. — начальник юридического отдела, заместитель руководителя по правовым вопросам (бизнес) ГУП «Мосстройресурс», г. Москва ОАО «Экспериментальное строительство», г. Москва.
2013-2016 гг. — главный советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.
2016-2019 гг. — заместитель заведующего отделом аппарата президента Республики Татарстан.
2019-2020 гг. — и.о. Уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

С 2020 г. — руководитель Департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Баумана, 19
  • Телефон: (843) 206-00-61
  • Email: venera.a.kamalova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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