Камалова Венера Айдаровна

Общая информация

Родилась 4 апреля 1986 года.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

2005-2008 гг. — юрисконсульт ООО «Первая Лизинговая Компания» и в ООО «Юридическое агентство «Оптимум».

2008-2010 гг. — заместитель директора (бизнес) ООО «Юридическое агентство «Оптимум», г. Казань.

2010-2011 гг. — директор ООО «Юридическое агентство «Оптимум», г. Казань.

2011-2013 гг. — начальник юридического отдела, заместитель руководителя по правовым вопросам (бизнес) ГУП «Мосстройресурс», г. Москва ОАО «Экспериментальное строительство», г. Москва.

2013-2016 гг. — главный советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

2016-2019 гг. — заместитель заведующего отделом аппарата президента Республики Татарстан.

2019-2020 гг. — и.о. Уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

С 2020 г. — руководитель Департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ».

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