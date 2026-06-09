В восемь раз за 15 лет сократилось число россиян, не покупающих товары онлайн

Только 9% жителей страны никогда не приобретали товары через интернет

Фото: Динар Фатыхов

Число россиян, не покупающих товары онлайн, сократилось в восемь раз за последние 15 лет. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ.

Только 9% жителей страны никогда не приобретали товары через интернет. Для сравнения: в 2011 году таких было 71%, а к 2021 году показатель снизился до 26%.

Социологи также выяснили, какие товары россияне чаще всего заказывают в интернете. Больше половины опрошенных (65%) хотя бы раз покупали одежду и обувь. Популярностью пользуются товары для дома и мелкая бытовая техника — такие покупки совершали 58% респондентов. Почти половина участников опроса (47%) приобретали в сети электронику: компьютеры, смартфоны, принтеры. Кроме того, в числе востребованных категорий присутствуют косметика (45%), спортивные товары и книги (по 44%), а также продукты питания и билеты в кино или театр (по 43%).

Напомним, что, по данным маркетплейсов, количество продавцов в Татарстане за март 2026 года выросло на 29% по сравнению с мартом 2024 года. Это свидетельствует, что бизнес все активнее использует торговые площадки для продаж.

Ильназ Юсупов