В Татарстане возбудили уголовные дела из-за поддельных медкнижек в кафе в аэропорту Бегишево

Кроме того, в кафе обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки

В Татарстане возбудили уголовные дела после проверки кафе в аэропорту Бегишево. Это касается коммерческой организации, осуществляющей деятельность в аэропорту на правах аренды. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, несколько сотрудников заведения при устройстве на работу предоставили медицинские книжки с признаками подделки. При этом обязательные медосмотры они не проходили.

По материалам проверки были возбуждены уголовные дела по статье об использовании поддельных документов. Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.

Кроме того, в кафе обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. В прокуратуре отметили, что такие нарушения могли представлять угрозу для здоровья пассажиров и сотрудников аэропорта.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Руководителю коммерческой организации внесено представление. Также возбуждено административное дело за нарушение санитарных требований. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены.

Напомним, что, согласно обновленным данным Росстата, оборот общественного питания Татарстана за год вырос на 5,4%. При этом рост к предыдущему месяцу текущего года составил 2,4%.

Наталья Жирнова