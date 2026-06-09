В Татарстане доля убыточных организаций достигла 31,1% с отрицательной разницей в прибыли в 49 млрд рублей

На 1 апреля суммарная задолженность организаций в республике составила 6,09 трлн рублей, из которых просроченная задолженность достигла 79,7 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

В январе — марте 2026 года сальдированный финансовый результат организаций в Татарстане (без учета малого бизнеса, кредитных и бюджетных организаций) составил 355,3 млрд рублей, увеличившись на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Прибыль получили 68,9% организаций, их совокупный финансовый результат составил 404,3 млрд рублей, тогда как 31,1% компаний зафиксировали убыток на уровне 49 млрд рублей.

Наибольший вклад в положительный финансовый результат обеспечили обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, а также финансовый сектор. В обрабатывающей промышленности прибыль составила 182,6 млрд рублей, в добыче полезных ископаемых — 66,3 млрд рублей, в финансовой и страховой деятельности — 63 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельные отрасли при этом показали отрицательную динамику. Убытки зафиксированы в сфере транспортировки и хранения, а также в области информации и связи. Отрицательный финансовый результат также отмечен в гостиничном бизнесе и сфере культуры и спорта.

На 1 апреля 2026 года суммарная задолженность организаций в Татарстане составила 6,09 трлн рублей, из которых просроченная задолженность достигла 79,7 млрд рублей. Основная часть обязательств приходится на кредиторскую задолженность, объем которой превысил 3,49 трлн рублей, а также на кредиты и займы — 2,59 трлн рублей.

При этом просроченная кредиторская задолженность составила 79,3 млрд рублей, а просрочка по банковским кредитам и займам — 393,7 млн рублей. Дебиторская задолженность компаний достигла 3,6 трлн рублей, при этом просроченные платежи составили 219 млрд рублей, что эквивалентно 6,1% общего объема.

Наталья Жирнова