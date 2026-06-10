Прокуратура РТ утвердила обвинение по делу о невыплате зарплаты в «Булгар-Сервисе» на 8 миллионов

Следствие считает, что у предприятия имелась возможность рассчитаться с сотрудниками: за указанный в деле период на счета компании поступило около 88 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани перед судом предстанет генеральный директор ООО «Булгар-Сервис», обвиняемый в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района города.

По версии следствия, руководитель организации с ноября 2024 года по май 2025 года не выплачивал заработную плату 125 работникам. Общая сумма задолженности составила около 8 млн рублей. Следствие считает, что у предприятия имелась возможность рассчитаться с сотрудниками. За указанный период на счета компании поступило около 88 млн рублей, однако средства были направлены на расчеты с контрагентами и иные цели.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье о невыплате заработной платы. Материалы направлены мировому судье судебного участка №8 Советского судебного района Казани для рассмотрения по существу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Восстановление трудовых прав граждан находится на контроле прокуратур, — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Альметьевске руководитель фирмы погасил долг в 1,2 млн рублей по зарплате. В ходе расследования следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Наталья Жирнова