Средняя зарплата в Татарстане к апрелю 2026 года достигла 94,2 тыс. рублей

Ниже среднереспубликанского уровня остаются зарплаты в образовании, здравоохранении, строительстве, торговле, транспорте, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и сфере недвижимости

Фото: Динар Фатыхов

Среднемесячная начисленная заработная плата в Татарстане в январе — марте 2026 года составила 94,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15,7%, следует из данных Татарстанстата. С учетом инфляции реальная заработная плата увеличилась на 8,2% к уровню первого квартала 2025 года. В марте средняя зарплата в республике достигла 99,1 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи, где средний заработок составил почти 149,6 тыс. рублей. Также в числе лидеров оказались финансовая и страховая деятельность с показателем 143,8 тыс. рублей, научные исследования и разработки — 141,3 тыс. рублей, а также добыча полезных ископаемых — 133,2 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В обрабатывающих производствах средняя зарплата достигла 122,9 тыс. рублей, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 112,1 тыс. рублей, в профессиональной и научно-технической деятельности — 111,1 тыс. рублей.

Ниже среднереспубликанского уровня остаются зарплаты в образовании, здравоохранении, строительстве, торговле, транспорте, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и сфере недвижимости. Самый низкий показатель отмечен в операциях с недвижимым имуществом — 58,9 тыс. рублей в месяц.

Ранее в России зафиксированы средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в пяти отраслях, включая производство табачных изделий и добычу нефти и газа.

Наталья Жирнова