В Кабардино-Балкарии задержали главу мусорной компании по делу о неуплате налогов на 500 млн рублей

Правоохранительные органы провели около 30 обысков, в том числе в Москве и Московской области, по местам жительства руководства компании и в офисах

Фото: Анастасия Фартыгина

ФСБ, Следственный комитет РФ, МВД и ФНС сообщили о задержании руководителя компании-оператора по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идет о руководителе ООО «Экологистика» Рустаме Кочесокове. Следствие установило, что при исполнении государственных контрактов компания умышленно искажала налоговую отчетность, чтобы занизить обязательные платежи. В результате, как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, государству не были уплачены налоги на сумму свыше 500 млн рублей.

Сообщается, что фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, с ним проведены следственные действия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правоохранительные органы провели около 30 обысков в Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии по местам жительства руководства компании и в офисах.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Следователи продолжают изучать финансово-хозяйственную документацию, назначены судебные экспертизы, включая налоговые и бухгалтерские. Также проверяется возможная причастность обвиняемого к другим экономическим преступлениям.

Напомним, что арбитражный суд обязал татарстанского мусорного оператора УК «ПЖКХ» возместить ущерб почвам в 11,7 млн рублей.

Наталья Жирнова