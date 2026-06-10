FT: авиакомпании могут сократить число рейсов зимой на фоне дорогого топлива

Общая прибыль отрасли может сократиться вдвое

Фото: Арсений Фавстрицкий

Мировые авиакомпании готовятся к значительным изменениям в зимнем расписании полетов и к возможной отмене десятков тысяч рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает газета Financial Times (FT), в ближайшие недели авиаперевозчики примут окончательные решения по адаптации своих провозных мощностей к новым экономическим условиям.

Согласно данным издания, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) существенно снизила прогнозы на текущий год, отметив, что общая прибыль отрасли может сократиться вдвое — с 43 до 23 миллиардов. IATA также предупредила о дополнительных расходах на топливо в размере $100 миллиардов, даже если цены начнут снижаться к концу года, как ожидается.

По словам главного управляющего итальянской авиакомпании ITA Airways Йорга Эберхарта, в худшем случае перевозчику может понадобиться сократить до 20% рейсов в период с октября по апрель. Он также указал на необходимость возможной помощи со стороны правительств, подчеркивая, что ситуация очень нестабильна.

В руководстве Turkish Airlines добавили, что, если цены на топливо не снизятся к осени, компании придется уменьшить частоту полетов. «Если высокие цены на авиакеросин сохранятся после июля, скажем, до сентября, мы начнем сокращать частоту рейсов или даже закрывать некоторые направления», — сказал финансовый директор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Ранее сообщалось, что в IATA предрекли банкротства лоукостеров.

Никита Егоров