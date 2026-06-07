Ретейл заберет часть рынка готовой еды у ресторанов, считает эксперт Миронов

Он также обратил внимание на несоответствие санитарно-эпидемиологических норм и правил для ресторанов и ретейла

Фото: Максим Платонов

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, а также уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов высказал мнение, что ретейл готовой еды сможет отобрать часть рынка у кафе и ресторанов. Он поделился этой точкой зрения во время Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

— Ретейл готовой едой действительно заберет часть рынка, — отметил Миронов.

Эксперт также обратил внимание на несоответствие санитарно-эпидемиологических норм и правил для ресторанов и ретейла.

— Почему предпринимателю, который открывает кафе, нужно соблюдать целый ряд требований, включая наличие туалета и соблюдение товарного соседства, а рядом расположенный магазин может просто установить столики и продавать еду? — задался вопросом Миронов.

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Никита Егоров