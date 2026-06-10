Арендаторам на рынке «Гараж-500» в Челнах пообещали помощь в устранении нарушений

29 мая суд временно остановил работу торговой зоны из-за выявленных недочетов

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов обсудил с предпринимателями торговой зоны «Гараж-500» вопросы возобновления ее работы после приостановки деятельности, сообщает администрация города.

Напомним, 29 мая суд временно остановил работу объекта из-за выявленных нарушений. Из 16 замечаний на данный момент 9 находятся в процессе устранения. По словам Салахова, договоренность с арендаторами заключается в том, что администрация рынка продолжит работу по исправлению нарушений, после чего надзорные органы проведут повторную проверку. В случае выполнения всех требований деятельность торговой зоны может быть возобновлена.

Отдельно на встрече обсуждались вопросы, связанные с финансовыми обязательствами предпринимателей, включая ранее поднятую тему займов.

— Вопрос находится на контроле мэра города, есть поручение. Самое главное для нас — не оставить арендаторов один на один с проблемой и оперативно решить все вопросы, — заявил руководитель Исполкома.

Ранее городские службы проанализировали свободные торговые и складские площади для возможного переезда арендаторов. Также совместно с судебными приставами организован доступ на территорию «Гараж-500», что позволяет предпринимателям вывозить товары и имущество.

Ранее собственники коммерческой недвижимости вблизи Московского рынка в Казани потерпели поражение в судебной борьбе за сохранение своих зданий. Два ключевых решения — Верховного суда РТ и Арбитражного суда РТ — подтвердили законность планов города по изъятию земельных участков и сносу построек для обустройства нового сквера. Подробности — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова