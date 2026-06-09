Антон Котяков: Минтруд в 2026 году выведет из тени 1,3 млн работников

Он также сообщил, что целевые показатели по легализации занятости устанавливаются индивидуально для каждого региона на основе данных разных ведомств

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек в 2026 году. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, целевой показатель по легализации занятости на 2025 год составлял 775 тыс. работников. Однако по итогам работы комиссий из теневого сектора удалось вывести около 1 млн человек. Министр отметил положительную динамику в ряде регионов, особенно в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году там было выявлено 77,6 тыс. человек с нелегальной занятостью, то в 2025 году этот показатель вырос до 103,8 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Котяков также сообщил, что целевые показатели по легализации занятости устанавливаются индивидуально для каждого региона на основе данных внебюджетных фондов, Росстата, Федеральной налоговой службы и других федеральных ведомств. По оценке Минтруда, в настоящее время в России около 5,3 млн человек продолжают работать вне официального сектора экономики.

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Наталья Жирнова