ФНС рекомендовала регионам увеличить налоговые сборы на торговые помещения и транспорт

Меры подготовлены во исполнение поручений президента, связанных со снижением дефицита региональных бюджетов

Фото: Михаил Захаров

Федеральная налоговая служба России направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Как сообщает РБК, меры подготовлены во исполнение поручений президента страны Владимира Путина, связанных со снижением дефицита региональных бюджетов.

В письме от 20 мая ФНС предлагает субъектам проработать возможности роста доходов за счет налогообложения торговой и офисной недвижимости, а также транспорта. Регионы должны были представить предложения до 5 июня. Аналогичные рекомендации главам регионов также направил Минфин России.

Среди предложений — пересмотреть пониженные ставки для бизнеса и отказаться от неэффективных льгот. В части транспортного налога предлагается оценить выпадающие доходы и рассмотреть возможность повышения ставок до максимального уровня.

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Отдельные рекомендации касаются земельного налога и налога на имущество физических лиц. Регионам предлагают пересмотреть действующие льготы и ставки, актуализировать данные об объектах недвижимости и регулярно выявлять участки, используемые не по назначению. В таких случаях ставка налога может быть существенно увеличена.

Эксперты отмечают, что в случае реализации предложений может произойти рост налоговой нагрузки на имущество организаций и транспорт.

Напомним, что доля налога на прибыль в доходах бюджета Татарстана по итогам первых пяти месяцев 2026 года выросла до 35%. Годом ранее этот показатель превышал 30%. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на вопрос о ситуации на данный момент с доходами региона.

Наталья Жирнова