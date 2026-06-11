Росстат: средний рабочий день в первом квартале года в РФ составил 7,6 часа

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 1,7%

Фото: Артем Дергунов

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в первом квартале 2026 года увеличилась и составила 7,66 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 1,7%. В статистике отмечается, что речь идет о фактической продолжительности рабочего времени.

Напомним, что средняя зарплата в Татарстане к апрелю 2026 года достигла 94,2 тыс. рублей. Ниже среднереспубликанского уровня остаются зарплаты в образовании, здравоохранении, строительстве, торговле, транспорте, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и сфере недвижимости.

Наталья Жирнова