В Индонезии изменили регулирование экспорта в преддверии саммита АСЕАН в Казани

В республике ужесточили государственный контроль за экспортом угля, пальмового масла и ферросплавов

Фото: Динар Фатыхов

Власти Индонезии изменили правила экспорта стратегически важных сырьевых товаров, усилив государственный контроль над их поставками за рубеж, сообщает «Интерфакс». Новые требования вступили в силу 1 июня, незадолго до саммита АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня, и распространяются на уголь, пальмовое масло и ферросплавы.

Согласно новым правилам, производители на первом этапе должны предоставлять отчетность о своей экспортной деятельности через назначенную государством компанию. При этом действующие экспортные лицензии сохраняют силу в течение переходного периода.

Компании смогут самостоятельно экспортировать продукцию до 31 декабря 2026 года либо до окончания срока действия лицензии, если он истечет раньше. С 1 января 2027 года экспорт указанных товаров будет осуществляться через государственную компанию.

На фоне изменений цена энергетического угля превысила $150 за тонну, достигнув максимального уровня с сентября 2023 года. Эксперты ожидают, что усиление контроля за экспортом может привести к задержкам поставок сырья на мировые рынки. В дальнейшем индонезийские власти планируют распространить новый порядок и на другие виды сырья.

Напомним, что Россия рассчитывает на участие лидеров всех стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани 17–18 июня.



Наталья Жирнова