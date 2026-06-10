В России до 25 млн человек могут быть заняты в теневой экономике

По оценкам специалистов, около 7,5 млн человек могли бы перейти на официальную работу, и в случае их легализации бюджет получил бы почти 890 млрд рублей за счет налогов и страховых взносов

Фото: Динар Фатыхов

В России в теневой и «серой» занятости могут находиться от 5,5 млн до почти 25 млн человек. Такие данные приводят эксперты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), на которых ссылаются «Ведомости».

Нижняя оценка относится к людям, которые работают полностью неофициально и не имеют ни трудового договора, ни статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя. Верхняя граница включает также тех, кто получает часть зарплаты «в конверте» или подрабатывает неофициально.

По оценкам специалистов, около 7,5 млн человек могли бы перейти на официальную работу. В случае их легализации бюджет, по подсчетам АТРЭ, получил бы почти 890 млрд рублей за счет налогов и страховых взносов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что люди часто выбирают такой формат из-за большей свободы и возможности быстрее зарабатывать. При этом многие не готовы терять доход при переходе на официальную работу, даже если это дает социальные гарантии. Среди основных минусов неофициальной занятости респонденты называют отсутствие пенсионного стажа и гарантий со стороны работодателя.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек в 2026 году.



Наталья Жирнова