Пассажиропоток на электричках между Казанью и Ижевском вырос на 6,3%

Всего услугами воспользовались более 472 тысяч человек

Фото: Реальное время

За первые пять месяцев 2026 года пассажиропоток на электричках между Казанью и Ижевском превысил более 472 тысяч человек, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Горьковской железной дороги.

С 13 мая 2026 года на маршруте начали курсировать электропоезда нового поколения серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Электропоезда между Казанью и Ижевском ходят ежедневно, время в пути составляет около 5,5 часа. По маршруту предусмотрены остановки на станциях Арск, Шемордан, Кукмор, Вятские Поляны, Кизнер, Можга и Агрыз‑1.

Напомним, что РЖД собирается запустить оплату проезда по лицу и цифровым рублем.

Ильназ Юсупов