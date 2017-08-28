Аппарат Президента РТ
Общая информация
Аппарат Президента Республики Татарстан -государственный орган Республики Татарстан, осуществляющий организационное, правовое, аналитическое, документационное, информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Президента Республики Татарстан, а также в установленном порядке Государственного Советника Республики Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, консультативных, совещательных и иных органов при Президенте Республики Татарстан.
Аппарат возглавляет руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
Основной задачей Аппарата является обеспечение реализации Президентом Республики Татарстан функций главы государства, высшего должностного лица Республики Татарстан, полномочий, возложенных на Президента Республики Татарстан Конституцией РТ, федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
Руководитель - Сафаров Асгат Ахметович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: (843) 567-89-12
- Email: ap.rt@tatar.ru
- Сайт: http://president.tatarstan.ru/apparat.htm
Дата последнего обновления: 28.08.2017