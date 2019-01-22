Регоператор в западной зоне РТ рассчитывает на переработку 10% всех отходов

Фото: Максим Платонов

УК «ПЖКХ», которая выступает региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне РТ, прогнозирует, что к концу года в Татарстане будут перерабатываться 10% всех отходов, сообщает ИА «Татар-информ».

На данный момент этот показатель не превышает 2%. Генеральный директор компании Сергей Богатов считает, что большая часть населения готова воспринять и внедрить новую инфраструктуру.

До 2022 года западному оператору предстоит построить четыре экотехнопарка, что значительно позволит увеличить возможности по переработке ТКО.

Напомним, прокуратура Саратовской области добилась возбуждения уголовного дела в отношении АО «Управление отходами». Компания является региональным оператором обращения с коммунальными отходами.