Минпромторг подключился к поиску инвесторов для фабрик Gloria Jeans

Компания рассматривает возможность продажи или сдачи в аренду своих последних крупных производственных площадок в Ростовской области

Фото: Айдар Раманкулов

Компания Gloria Jeans рассматривает возможность продажи или сдачи в аренду своих последних крупных производственных площадок в Ростовской области. Для поиска инвесторов основатель компании Владимир Мельников обратился за содействием в Минпромторг России, сообщает «Ъ».

По данным, которые оказались в распоряжении издания, ведомство направило участникам рынка письмо с информацией о готовности Gloria Jeans реализовать две фабрики — в Шахтах и Новошахтинске. К письму также приложено обращение Мельникова к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой помочь в поиске инвесторов для размещения новых производств и создания рабочих мест.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В обращении отмечается, что на этих площадках возможно организовать полный цикл производства одежды. Общая площадь объектов составляет около 148,6 тыс. кв. м. Помимо фабрик в Шахтах и Новошахтинске, речь также идет о площадках в Миллерово, а также о складе, распределительном центре и других объектах компании в регионе.

Gloria Jeans занимается распродажей производственных активов с 2024 года. По словам владельца компании, ранее были проданы три фабрики из-за дефицита кадров, необходимого для эффективной работы.

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Наталья Жирнова