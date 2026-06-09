В Татарстане на 16% за месяц вырос спрос на персонал в сфере туризма и общепита
Больше всего нужны повара, официанты и уборщики
В мае 2026 года в Татарстане открыли 1600 вакансий в гостиницах, ресторанах и сфере туризма, что на 16% больше, чем месяцем ранее. К такому выводу пришли эксперты hh.ru по итогам соответствующего исследования.
Рост связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита и путешествий.
Больше всего работодателям нужны повара, пекари и кондитеры: на них пришлось 620 вакансий, или 42% от общего числа предложений. На втором месте по популярности — официанты, бармены и бариста (340 вакансий, 23%). Третью строчку заняли уборщики — для них разместили 230 предложений (16%).
Также востребованы менеджеры ресторанов (около 100 вакансий), хостес (порядка 50), руководители АХО (50), мойщики посуды и помощники поваров (по 40 вакансий).
Медианная зарплата в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в мае составила 60,3 тысячи рублей. Это на 21,7 тысячи рублей ниже средней медианной зарплаты по Татарстану в целом.
Напомним, что ранее пресс-служба Казанского кооперативного института назвала зарплату для начинающих специалистов сервиса и туризма. Доходы для советующих специальностей начинаются от 50-60 тысяч рублей.
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