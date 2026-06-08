Арендовать премиум-баню в Казани стоит около 20 тыс. рублей за программу

Стоимость отдыха зависит от количества гостей и других факторов

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день арендовать баню премиум-сегмента в Казани стоит около 20 тыс. рублей за программу. Об этом «Реальному времени» сообщил банный эксперт, сооснователь банного комплекса Forest, вице-чемпион Международного кубка по парению — 2016 Виталий Дорошенко.

— На данный момент стартовая цена на премиум сегмент — в районе 20 тыс. рублей. Стоимость отдыха зависит от наполнения программы. Например, где-то может быть классическое опарение, а в других — авторская программа, где-то — двух-трехчасовая банная программа, а где-то — индивидуальный подход с одним гостем. Также на цену влияет количество гостей, — сказал он.

При этом Дорошенко подчеркнул, что сезонность на цену не влияет.

Подробнее о том, сколько стоит запустить банный комплекс, в чем заключается сложность ведения данного бизнеса, какова заполняемость бань, за сколько окупается такой проект и не создают ли конкуренцию «парным» термальные комплексы и арендодатели частных домов, Дорошенко рассказал в интервью «Реальному времени».

Никита Егоров